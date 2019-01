Litiga in banca coi dipendenti, prende tanica di benzina e urla ai carabinieri: "Vi do fuoco"

Ha tirato fuori dalla propria auto una tanica di benzina e ai carabinieri ha urlato: "Vi do fuoco!". Momenti d'apprensione in una via del centro di Cianciana - in provincia di Agrigento - dove un palermitano, dopo aver avuto un diverbio con alcuni dipendenti di una banca, è uscito per strada e quando ha visto sopraggiungere la pattuglia dei carabinieri ha tirato fuori dalla propria auto una tanica contenente benzina.

L'uomo avrebbe "perso la pazienza" dopo che i dipendenti della banca gli avevano riferito di non aver ricevuto un bonifico. Quando i militari hanno cercato di comprendere i fatti e di riportare la situazione alla calma, il palermitano ha minacciato di volergli dare fuoco. I due carabinieri hanno tentato la strada del dialogo, avvicinandosi lentamente. Ma l'uomo, all’improvviso, si è scagliato contro di loro. E' stato immobilizzato e arrestato.

Le ipotesi di reato contestate sono: violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo, M. A. le sue iniziali, 33enne nato a Palermo, su disposizione del giudice è stato posto ai domiciliari.