"Assalta" una casa per rubare lavatrice e caldaia, denunciato un palermitano

Palermitano assalta una casa disabitata e viene denunciato. E' successo a Martinsicuro, in provincia di Teramo. I carabinieri hanno passato al setaccio l’intero territorio della città con controlli che hanno visto l’impiego di 20 uomini e di 10 autopattuglie. Durante un sopralluogo i carabinieri sono riusciti a risalire agli autori di alcuni furti in appartamento disabitato nei mesi invernali. E' stato quindi denunciato A.M.A, 43enne palermitano.

E’ stato accertato che l'uomo, nei giorni scorsi, insieme a un complice 50enne si era introdotto in uno degli appartamenti estivi, di proprietà di un 60enne, portando via una lavatrice e una caldaia. Sono in corso ulteriori indagini per stabilire se i due fermati abbiano fatto visita anche ad altre residenze estive della zona, prese di mira dai ladri negli ultimi tempi.