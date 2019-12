"Per favore può soffiare qui?": guida ubriaco e viene denunciato dopo i controlli

"Per favore può soffiare qui?". La domanda, poi il controllo. Un palermitano di 33 anni è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza a Piacenza. Guidava con un tasso alcolemico di 1,51 grammi per litro. Il controllo dei carabinieri è scattato nell’ambito della campagna di prevenzione delle “stragi del sabato sera” e della prevenzione al consumo di sostanze stupefacenti. Ai guidatori fermati che avevano un tasso superiore a quello consentito, mediante l’utilizzo dell’etilometro, è stato chiesto di fare un secondo controllo, così come prevede la normativa, "al fine di avere la piena certezza del loro stato". Al palermitano è stata subito ritirata la patente di guida mentre la sua auto è stata posta sotto fermo amministrativo.