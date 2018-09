Mondiali per barbieri, palermitano vola a Parigi per conquistare il trofeo

Attraverserà lo “stivale” a bordo di un aereo e sfiderà i migliori barbieri professionisti per conquistare il titolo mondiale. Ci sarà il palermitano Cosimo Campagna, 49 anni, fra i trentadue italiani (di cui 15 siciliani) e i partecipanti di altre 34 nazioni che voleranno a Parigi per partecipare all’evento organizzato dalla Organisation Mondiale Coiffure, con la collaborazione l’Accademia di alta scuola professionale per parrucchieri misti, che si terrà nella capitale francese il 9 e 10 settembre.

Gli esperti in gara avranno 25 minuti per fare taglio e piega, modellando un’acconciatura uguale per tutti i partecipanti. Dopo un allenamento pre mondiale a Catania, con Nunzio Scammacca, l’8 è previsto il ritiro, il 9 le gare e il giorno successivo le premiazioni. Il motto di Campagna, che fa questo mestiere da oltre 30 anni, è “Chi non si forma, si ferma”. Tra i clienti del suo barber shop, in passato, c'erano molti calciatori rosanero come Miccoli, Hernandez, Cavani, Acquah, Joao Silva, Emerson e Balogh.

Il 49enne palermitano (foto allegata), insieme al team di “Alti livelli” composto da Alfio Gravagno di San Giovanni La Punta, Luca Geraci di Catania e Mario Cacciatore di Siracusa, organizzerà il “Barber ring”, una gara di modellatura barba e capelli che si svolgerà il prossimo 18-19 novembre a palermo, al padiglione 11 della Fiera del Mediterraneo. A supportare campagna gli sponsor Conaver line cosmetics, Antica profumeria Crisafi e Studio tecnico Stis.