Trovato con 80 dosi di cocaina cotta: 25enne arrestato dopo blitz

Durante un controllo è stato trovato con 80 dosi di cocaina cotta, già pronte per essere vendute, diverse dosi di hashish e circa 500 euro in contanti. Un palermitano di 25 è stato arrestato ad Anzio, comune in provincia di Roma, dopo un blitz messo a segno dagli agenti della polizia. Il giovane è stato inchiodato durante un controllo. Arrestato dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.