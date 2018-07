Ruba portafogli a turista sul bus, carabinieri si mescolano coi passeggeri e lo arrestano

E' stato arrestato in flagranza di reato un palermitano sorpreso a rubare un portafoglio a bordo di un autobus a Rimini. A inchiodarlo sono stati i carabinieri della stazione di Miramare, impegnati nei controlli antiborseggio sugli autobus. In manette un palerminato 51enne già noto alle forze dell'ordine.

I militari dell'Arma, confondendosi tra i passeggeri, hanno notato il malvivente che, salito sul mezzo pubblico in piazzale Cesare Battisti a Rimini, era poi sceso tenendo in mano un portafoglio dal quale stava prendendo dei soldi. Il 51enne è stato bloccato mentre cercava di disfarsi del portamonete gettandolo a terra. Recuperato, è risultato appartenere a un turista veronese 75enne che non si era accorto di essere stato appena derubato. La refurtiva è stata riconsegnata al proprietario mentre, il borseggiatore, è stato arrestato. Processato per direttissima giovedì mattina, il palerminatno è stato condannato a due anni di reclusione da scontare ai domiciliari e a una multa di 300 euro.