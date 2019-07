Si presenta al bar del cognato e lo minaccia di morte per farsi dare soldi: arrestato

Un palermitano di 46 anni è stato arrestato a Roma: deve rispondere del reato di estorsione. Secondo l'accusa ha estorto denaro a un familiare. Il 46enne (F.P. le sue iniziali) si è infatti presentato davanti al bar del cognato e minacciandolo di morte gli ha intimato di consegnargli del denaro. La vittima, impaurita e terrorizzata da questo atteggiamento, che oramai si ripeteva in maniera cadenzata, con la scusa di andare a prendere i soldi richiesti, si è defilato e ha chiamato la polizia chiedendo aiuto. Gli agenti del commissariato Prati in pochi istanti sono arrivati davanti all'esercizio commerciale, cogliendo sul fatto l'uomo mentre s'impossessava del denaro dalle mani del cognato. Il palermitano è così finito in manette.