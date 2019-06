Palermitano esperto di pneumologia nell'equipe del Giglio

Alfredo Visconti, pneumologo, 60 anni, esperto dell’ipertensione polmonare, entra a far parte dell’equipe di medicina e pneumologia della Fondazione Giglio di Cefalù. Visconti, palermitano, ha diretto, in altre strutture siciliane, l’unità funzionale di medicina e pneumologia ed è stato responsabile del centro di diagnosi e cura dell’ipertensione polmonare. Ha partecipato anche a un progetto clinico in Qatar.

“La Fondazione - ha detto il presidente Giovanni Albano - si arricchisce di un professionista di elevata e riconosciuta caratura che potrà contribuire ad attivare nuovi e specifici percorsi di cura”. Alfredo Visconti è anche esperto nella gestione di ventilatori meccanici, di fisiopatologia respiratoria, di disturbi respiratori del sonno-correlati dalla diagnosi (poligrafia) alla terapia (trattamento ventilatorio).