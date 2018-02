In autostrada con 500 maglie e felpe contraffatte: denunciati due palermitani

In autostrada con 500 maglie e felpe contraffatti. Due palermitani sono finiti nei guai dopo un controllo nei pressi dell’uscita autostradale di Nocera Inferiore, in provincia di Salerno. A inchiodarli è stata una perquisizione della guardia di finanza. I militari hanno fermato i due che viaggiavano a bordo di un’automobile che trasportava capi di abbigliamento delle migliori griffe che, nel corso dei controlli, sono risultati "abilmente" contraffatti. I palermitani, dopo l'identificazione, sono stati denunciati a piede libero per commercio di progetti con segni falsi e ricettazione. I capi di abbigliamento, oltre 500 articoli (soprattutto maglie e felpe), sono stati sequestrati.