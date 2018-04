Palermitana ruba profumi per un valore di 150 euro: denunciata

Una donna palermitana di 32 anni, con precedenti di polizia, è stata denunciata a piede libero nella zona di Genova. A inchiodarla è stata un equipaggio dei carabinieri del Nucleo Radiomobile per un furto commesso all'interno di una profumeria sul lungomare di Pegli. La 32enne palermitana si era impossessata di tre confezioni di profumo del valore di circa 150 euro e si era allontanata senza pagare ma è stata identificata e denunciata poco dopo dalle forze dell'ordine per "furto in esercizio commerciale". I carabinieri hanno poi restituito la refurtiva al negozio.