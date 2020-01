Palazzo preso d'assalto in via Calvi, occupati 11 appartamenti: denunciati 18 abusivi

Hanno occupato 11 appartamenti in un stabile. Adesso per 18 persone, nate e residenti a Palermo, è scattata la denuncia per "invasione di edifici". In via Calvi i carabinieri della Stazione Crispi hanno accertato che diversi nuclei familiari erano entrati in alcuni appartamenti liberi di uno stabile e li avevano occupati. Nell'edificio di sette piani ci sono 20 appartamenti: 11 erano occupati dagli abusivi.