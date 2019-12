Il palazzo di piazza Leoni, De Luca e Schillaci (M5s): "Le sorelle Pilliu in antimafia all’Ars"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Quella delle sorelle Rosa e Savina Pilliu di Palermo è una storia che non può e non deve rimanere confinata in un servizio giornalistico televisivo. Merita chiarezza. Sia la commissione regionale antimafia ad aprire un focus su questa assurda vicenda dove si intersecherebbero mafia, politica e burocrazia deviate. Abbiamo chiesto la convocazione delle sorelle Pilliu in commissione regionale all’Ars per un’audizione utile a fare luce sulla vicenda. Venga audito anche il sindaco Orlando”. A dichiararlo sono i deputati regionali del Movimento 5 Stelle Antonio De Luca e Roberta Schillaci a proposito del caso raccontato dalla cronista di Mediaset Nina Palmieri sulle sorelle Rosa e Savina Pilliu che combattono da trent’anni contro il palazzo di fronte alle loro due case in piazza Leoni a Palermo, dove per anni avrebbero trovato una base e un nascondiglio i più pericolosi boss della mafia del periodo stragista.

“Il quadro che emerge dal servizio televisivo – dicono i deputati – è gravissimo e mostra due sorelle abbandonate al loro destino dalle istituzioni, che invece avrebbero dovuto essere al loro fianco. Crediamo possano esserci i presupposti anche per l’interessamento della commissione antimafia nazionale presieduta da Nicola Morra, commissione che ha peraltro potere ispettivo. Le sorelle Pilliu, cui va il nostro plauso per il coraggio e la determinatezza nella ricerca e rispetto della giustizia, meritano una risposta dallo Stato e dalle istituzioni” – concludono De Luca e Schillaci. Ecco il servizio di Nina Palmieri sul caso delle sorelle Pilliu di Palermo.