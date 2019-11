Conclusi i lavori a Palazzo Cefalà: la Consulta delle Culture torna nella storica sede 

La Consulta delle Culture torna nella storica sede di Palazzo Cefalà. La struttura oggetto di alcuni lavori di adeguamento è stata riconsegnata oggi dall’assessore alla Culture Adham Darawsha al presidente Ibrahima Kobena. “Porgo il mio apprezzamento – dichiara Darawsha - per il proficuo lavoro svolto dagli Uffici per il ritorno della Consulta delle Culture nella sua sede istituzionale. L’auspicio è che questa sede possa continuare la promozione del dialogo con le comunità presenti a Palermo, capace di intercettare le pluralità delle culture presenti in città, un percorso di confronto e scambio di culture diverse ormai parte integrante della città”.