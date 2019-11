Palazzo Adriano, 20 nuovi alberi grazie all'iniziativa “Alberi per il futuro”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Per la Festa dell’Albero 2019, l’iniziativa “Alberi per il futuro” ha fatto tappa nel Borgo Antico di Palazzo Adriano. La manifestazione è stata promossa dal Comune di Palazzo Adriano su richiesta dei cittadini palazzesi, da diverse associazioni, dalla Consulta Comunale dei Giovani, dalla Proloco di Palazzo Adriano e dai parlamentari nazionali Roberta Alaimo e Giuseppe Chiazzese che hanno donato 20 alberelli. I 10 corbezzoli e i 10 lecci sono stati messi a dimora in Contrada San Giorgio questa mattina. “E’ stato bello vedere l’intera comunità di Palazzo Adriano prodigarsi per questo evento - ha detto Alaimo - Soprattutto la presenza di giovani e giovanissimi studenti palazzesi ha dimostrato l’attenzione sempre più alta delle nuove generazioni nei riguardi dell’ambiente, grazie anche all’importante contributo dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Nicolò Granà che si è mostrata sensibile a questa iniziativa”.