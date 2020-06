Al Pagliarelli sala avvocati con climatizzatore guasto, Santoro: "Attese insostenibili con 32 gradi"

"L’impianto di climatizzazione della sala per gli avvocati del carcere Pagliarelli è rotto da tempo e chiederò al ministro Bonafede, che è anche avvocato, se ritiene dignitoso che gli avvocati palermitani versino in una siffatta situazione”. Lo scrive in una nota l’avvocato penalista Stefano Santoro, responsabile del dipartimento Giustizia della Lega in Sicilia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Santoro spiega che invierà un'email al titolare della Giustizia e al direttore del Dap "rappresentando le doglianze degli avvocati penalisti palermitani costretti a sopportare il caldo asfissiante durante le attese presso la sala avvocati della struttura carceraria prima di effettuare i colloqui con i propri assistiti con temperature che oggi registravano valori superiori ai 32°C e che sono destinate a salire nelle prossime settimane".