"Questo è per lei", pacco sospetto consegnato in spiaggia alla moglie di un carabiniere

Pacco sospetto consegnato in spiaggia alla moglie di un comandante dei carabinieri. L'insolito episiodio è avvenuto a Magaggiari, a Cinisi, dove stamattina un uomo si è diretto a passo sicuro verso la donna che si trovava in compagnia della figlia per poi affidarle una scatola che sembrava un regalo con tanto di fiocchetto. Alla scena hanno assistito diversi bagnanti che, insospettiti, le hanno consigliato di lasciare il pacco sulla sabbia e di chiamare il 112.

Pochi minuti dopo sono arrivati i primi carabinieri che hanno transennato l'area e chiesto l'intervento degli artificieri. "Pare che un uomo - spiega un testimone a PalermoToday - si sia avvicinato con questo pacco e dopo la consegna sia andato via. Poi sarebbe tornato e le avrebbe dato anche un bracciale dicendo 'Signora, questo è per lei' prima di fare perdere le proprie tracce".

Dopo che sono state allertate le forze dell'ordine, sono scattate le misure di sicurezza. I bagnanti che si stavano concedendo qualche ora di sole sono stati allontanati per precauzione, in attesa che gli artificieri ispezionassero il pacco. Indagini in corso per risalire all'identità del "postino" e chiarire se si tratti di un'intimidazione. Da una prima analisi pare si trattasse di una scatola inviata da Milano, molto leggera, tanto da sembrare vuota. (Articolo in aggiornamento)

