Poste invase dai pacchi per il Black Friday: "Oltre 100 mila oggetti in consegna in città" | VIDEO

Anche a Palermo cresce la febbre per accaparrarsi l'offerta migliore nel mercato e-commerce. Basta mettere piede nel centro di recapito di via De Gasperi per nuotare nella marea di pacchi, di ogni dimensione, generati dagli acquisti online di questi giorni. "Bello vedere la gioia negli occhi di chi riceve un oggetto con puntualità"