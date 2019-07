Terrasini, l'appello di due genitori: "Nessuna notizia di nostro figlio da 4 giorni, aiutateci"

Un'intera comunità in ansia per Ottavio Trentacoste, 19 anni, visto per l'ultima volta a Catania mentre prendeva un treno. Il papà: "Deve prendere delle medicine". La mamma: "Non ha telefono con sé"