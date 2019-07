Compaesano emigrato al Nord lo riconosce, 19enne di Terrasini ritrovato dopo 5 giorni

Ottavio Trentacoste, il diciannovenne che si è allontanato da Terrasini cinque giorni fa, è stato trovato e sta bene. Il giovane, avvistato prima in stazione a Catania dove ha preso un treno per Taormina e poi a Napoli si trova a Castello San Giovanni, in provincia di Piacenza. A notarlo è stato un terrasinese, titolare di un bar nel Comune del piacentino, che avendo letto dai giornali la notizia del suo allontanamento ha contattato la famiglia.

"Finalmente abbiamo sentito Ottavio - dichiara a PalermoToday Salvatore Trentacoste, il padre del diciannovenne - e a breve lo riabbracceremo. Grazie per tutto quello che avete fatto". "Ringraziamo di cuore - commenta il sindaco di Terrasini Giosuè Maniaci - il nostro compaesano che vive in Emilia Romagna che ha fatto partire la segnalazione. E ringrazio tutta la comunità terrasinese per essersi sentita partecipe, essersi stretta attorno alla famiglia Trentacoste-Caruso in questa situazione particolare con immenso affetto, cercando di attivare tutti i canali possibili per ritrovare Ottavio. Ringrazio le forze dell'ordine che hanno fatto di tutto comprendendo l'angoscia della famiglia".