Da cinque giorni si è allontanato da Terrasini: "Ottavio avvistato a Napoli"

Avvistato ieri a Napoli Ottavio Trentacoste, il diciannovenne di Terrasini che ha fatto perdere le sue tracce da venerdì scorso. La famiglia del giovane domenica scorsa ha denunciato la sua scomparsa ai carabinieri e lanciato un appello sui social. "Ottavio - ha raccontato la madre Silvia Caruso a PalermoToday - non ha il telefono. L'ultima volta che è stato visto indossava una polo bianca - con una scritta piccola dietro -, palantonici blu elettrico e un cappellino giallo con la scritta Michigan. Aveva con sè un trolley nero. Se qualcuno dovesse vederlo ci chiami, siamo molto preoccupati".

Il diciannovenne stava per prendere un treno da Catania a Taormina-Giardini Naxos. Poi ieri il nuovo avvistamento in Campania. "Ancora non lo abbiamo trovato - annuncia la mamma su Facebook - ma lo hanno visto a Napoli". Ottavio Trentacoste è alto 1,85 metri, ha gli occhi marroni e i capelli castani mossi. Ha bisogno di assumere dei farmaci per la sua patologia cardiaca. Chi avesse notizie utili può rivolgersi alle forze dell’ordine e ai familiari contattando i seguenti numeri: 339/4562164 o 334/8722374.