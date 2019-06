Una struttura dedicata agli anziani con fratture: all'Ingrassia nasce Ortogeriatria

Una struttura dedicata all'accoglienza e alla cura degli anziani con fratture, affetti da pluripatologie. E’ l’Ortogeriatria creata all’ospedale Ingrassia con l’obiettivo di gestire con un approccio multidisciplinare i pazienti over 65. E’ dotata di quattro posti letto e si trova all’interno del reparto di Geriatria.

“La creazione di una struttura dedicata all’anziano fratturato - ha sottolineato il direttore generale dell’Asp di Palermo, Daniela Faraoni – è garanzia di appropriatezza delle cure e di una migliore e più completa assistenza. E’ un modello organizzativo che rappresenta un primato siciliano, già realizzato con successo in 49 dei migliori centri nazionali”.

Da giovedì scorso, Ortopedia si è trasferita nei locali ristrutturati e riqualificati al terzo piano che, non appena saranno terminati i lavori in un’altra ala dell’ospedale, saranno interamente occupati dal reparto. “La realizzazione dell’Ortogeriatria, la riqualificazione del reparto e l’ampliamento dei posti letto – hanno spiegato i dirigenti medici dell’Uoc di Ortopedia, Giovanni Lo Sicco e Ferdinando Granata – ci consente sia di ridurre la permanenza dei pazienti fratturati al Pronto soccorso sia di incrementare l’attività chirurgica, ma soprattutto di offrire una tempestiva, appropriata e completa assistenza ai pazienti anziani fratturati sui quali interveniamo, così come previsto dalle linee guida dell’Agenas, entro 48 ore dal trauma”.

Oggi i pazienti del reparto hanno ricevuto la visita, oltre che del direttore generale dell’Asp Daniela Faraoni, dell’arcivescovo di Monreale Michele Pennisi che ha benedetto i locali ristrutturati del reparto alla presenza, tra gli altri, dell’assessore del Comune di Monreale, Daniela Battaglia. “Sono molto contento del nuovo reparto che amplia i sevizi offerti ad un vasto territorio dell’Arcidiocesi di Monreale e della città di Palermo – ha detto l'arcivescovo di Monreale Michele Pennisi - ogni volta che viene potenziata una struttura ospedaliera è un segno di civiltà e di progresso. La Chiesa è, sempre, vicina alle persone che soffrono ed ai malati che devono essere, sempre, al centro della nostra attenzione. All’Ospedale Ingrassia ci sono diverse eccellenze al servizio dei malati sia per la cura che della prevenzione, ma soprattutto è importante il calore umano che ho sempre riscontrato negli operatori di questa struttura”. Dall’inizio dell’anno sono 240 gli interventi chirurgici effettuati in Ortopedia (più di quanti ne erano stati realizzati nell’intero 2018).