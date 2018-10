Cronaca Calatafimi / Corso Calatafimi, 1002

Ospedale Ingrassia, detenuto aggredisce agenti penitenziari e cerca di fuggire

Il recluso è un giovane mentalmente instabile che si trovava in reparto per un tso. Il segretario generale della Uil polizia penitenziaria Veneziano: "Preoccupati per l’ennesimo atto di aggressione rivolto al personale"