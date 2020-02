All'ospedale Giglio di Cefalù una nuova macchina per radiografie in pronto soccorso

L’area di emergenza della Fondazione Giglio di Cefalù è stata dotata di un apparecchio digitale per radiografie dedicato ai pazienti del pronto soccorso. Gli esami diagnostici saranno effettuati direttamente all’interno dell’area di emergenza senza più alcun trasferimento nell’unità di diagnostica per immagini.

“Siamo soddisfatti della nuova installazione – ha detto il presidente della Fondazione Giglio Giovanni Albano - che insieme alla nuova tac, presente in pronto soccorso, permetterà ai nostri operatori di gestire con tempestività e sicurezza i nostri pazienti”.

“Ottimizziamo il flusso degli utenti – ha aggiunto il responsabile dell’unità operativa di Diagnostica per immagini, Tommaso Vincenzo Bartolotta – senza più sovrapporre gli esami in urgenza con quelli programmati come si verificava soprattutto nei periodi di maggiore sovraffollamento”.

La nuova apparecchiatura è una digitale diretta compatta particolarmente versatile e performante che consente di acquisire le immagini in alta risoluzione e in un tempo minore. La Fondazione Giglio si è dotata anche di un altro apparecchio digitale portatile per radiografie, di ultima generazione, per poter effettuare tutti gli esami direttamente al letto dei pazienti critici che non possono essere spostati e con il risultato dell’esame, grazie alla digitalizzazione, in presa diretta.