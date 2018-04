Ospedale Giglio, donate 3 sedie a rotelle: "Reparti chiusi, situazione d'emergenza"

Donate stamattina dalla Fp Cgil Palermo tre sedie rotelle al reparto di Riabilitazione della Fondazione Giglio di Cefalù. “L'idea, nel segno della collaborazione, è nata per lasciare un segno tangibile della nostra presenza – spiegano il segretario generale della Funzione Pubblica Cgil Palermo, Giovanni Cammuca, Valerio Lombardo, responsabile della sanità privata Fp Cgil e Benito Rodo, segretario aziendale Fp Cgil -. Ci siamo insediti da poco all'ospedale Giglio, in un anno e mezzo siamo riusciti a costruire una rappresentanza aziendale numerosa, sia di medici che del comparto. E vogliamo che ci si ricordi che la Funzione pubblica è sempre lì, che è presente, con i suoi iscritti, soprattutto per affrontare i problemi, che non mancano”.

La Fp Cgil chiede di poter incontrare presto il presidente della Fondazione per un esame della situazione. “Ci sono reparti chiusi e altri che stanno per chiudere. Gli ultimi due reparti in sofferenza, con seri problemi, sono Eurodinamica e Chirurgia vascolare. Da tempo denunciamo questa situazione di difficoltà – aggiungono Cammuca e Lombardo -. Una recente delibera della giunta regionale ha modificato gli assetti statuatari della fondazione, ha tolto il direttore generale e ha affidato tutto nelle mani del presidente e del cda. Anche per questo sollecitiamo l'incontro”.