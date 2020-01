Nuovo laboratorio all'Ospedale Giglio: "Rilancio struttura fondamentale per l'Isola"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Il forte interesse che le istituzioni regionali mostrano verso l’ospedale Giglio di Cefalù è fondamentale non solo per il rilancio di una realtà unica nella nostra Isola e per la crescita dei livelli assistenziali del comprensorio madonita, ma è necessario, soprattutto, al fine di diminuire, se non addirittura annullare, la tendenza ai viaggi della speranza verso il Nord d'Italia”. Lo afferma in una nota la Fials Palermo in occasione dell’inaugurazione del nuovo laboratorio di emodinamica ed elettrofisiologia al Giglio.

I rappresentanti aziendali del sindacato, Fabiana Berardi e Gabriele Dolce proseguono: “Oggi la Fials è orgogliosa di rappresentare i lavoratori che prestano la propria attività presso questa struttura d'eccellenza e crede fermamente che il rilancio dell’offerta sanitaria a Cefalù debba costituire il centro di interesse non solo della giunta regionale ma di tutta la Sicilia” .