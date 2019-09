Nuovo comitato tecnico scientifico all'ospedale Giglio, Midiri presidente

Sì è insediato il comitato tecnico scientifico della Fondazione Giglio di Cefalù. Ne fanno parte, come presidente, il professore Massimo Midiri, direttore del dipartimento di Scienze radiologiche dell’Università di Palermo, Giuseppe Ferrara già direttore sanitario della Fondazione Giglio di Cefalù e Giacinto Beninati, già dirigente dell’assessorato regionale della Salute.

"Consegniamo - ha detto il presidente della Fondazione Giglio, Giovanni Albano - il governo della ricerca a un comitato di altissimo profilo ed esperienza. Questa Fondazione ha tra gli obiettivi statutari la creazione di programmi di ricerca anche biomedica e la collaborazione con altri istituti di ricerca, progetto su cui stiamo già lavorando. Nei prossimi 4 mesi la struttura - ha anticipato Albano - si doterà di nuove tecnologie, alcune uniche nel Mediterraneo".

Il presidente Albano ha poi sottolineato la visione del professore Midiri "un ricercatore che pone grande attenzione all’alta tecnologia" e, presentando Giuseppe Ferrara ne ha evidenziato "la lunga esperienza professionale maturata anche alla guida di aziende dell’area metropolitana".

Per Ferrara è un ritorno a casa. A Cefalù è stato direttore sanitario per tre anni. "Sono molto gratificato di questo incarico che mi vedrà a contatto con un staff ricco di grande entusiasmo”.

Per Midiri "Cefalù sarà parte attiva in un processo culturale. Non basta essere una struttura sanitaria attrattiva per il paziente ma bisogna credere attraverso la ricerca".

Alla presentazione hanno preso parte i consiglieri di amministrazione Salvatore Curcio e Domenico Porretta, il direttore sanitario Salvatore Vizzi e il direttore amministrativo Gianluca Galati.