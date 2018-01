Per i bimbi dell'ospedale Di Cristina l'allegria dei clown del circo Lidia Togni

Palloncini colorati e tanta allegria per i bimbi dell’ospedale pediatrico Giovanni Di Cristina. I clown del circo Lidia Togni, in occasione della Befana, hanno ricreato l'atmosfera del circo con un show da mille risate. Iniziativa realizzata con la Croce Rossa. “Per noi del Circo Lidia Togni è una giornata speciale. Il circo è andato in corsia per portare un sorriso ai bimbi, donare a loro tanta gioia è motivo di orgoglio”, afferma il direttore del complesso circense Vinicio Togni.

Bambini e genitori hanno assistito a un vero show, tra scherzi, burla e risate. Consegnati anche alcuni doni ai bimbi, che hanno trascorso la mattinata all’insegna della spensieratezza.

