Ospedale dei bambini, una ludoteca per i pazienti di Nefrologia

Inaugurata all'ospedale dei Bambini una ludoteca-area relax per i pazienti del reparto di Nefrologia, diretto da Ugo Rotolo. Gli arredi sono stati donati dalla famiglia della dottoressa Nunzia Barreca, per anni in servizio al laboratorio di analisi del nosocomio e prematuramente scomparsa. Presenti all'inaugurazione, oltre al direttore generale Roberto Colletti e al il primario del reparto, e il consigliere comunale Paolo Caracausi e l'imprenditore Antonio Cancasci che hannno collaborato alla realizzazione della ludoteca.

