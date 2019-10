"Guardate all’ingresso dell’ospedale dei bambini", anonimo fa scattare allarme bomba

E’ bastata una telefonata arrivata al numero unico di emergenza 112 e l’Ospedale dei bambini è piombato nel caos per un’ora. "Andate a vedere cosa c'è all'ingresso". Poco dopo carabinieri hanno trovato una borsa abbandonata vicino alla porta scorrevole di via dei Benedettini così è scattato il piano di emergenza e tutta l'area dell'ospedale è stata transennata. Non si poteva entrare o uscire dal nosocomio, con militari a bloccare tutte le vie d’accesso verso la struttura sanitaria.

Il tempo necessario per rendersi conto che nella borsa non c'era nulla potenzialmente pericoloso e la situazione è tornata alla normalità. E così medici e pazienti hanno potuto ripensare le attività. Adesso saranno i carabinieri della compagnia di piazza Verdi a indagare per risalire all’identità del responsabile che rischia una denuncia per procurato allarme.