Ospedale Civico, Fials sui conti in rosso: "Piani aziendali insostenibili, mai firmato accordi"

"La segreteria aziendale Fials Arnas Civico non ha mai voluto firmare i piani aziendali adottati dalla precedente amministrazione proprio perché essi, in tutta evidenza, presentavano spese insostenibili". Lo afferma Mario Di Salvo, segretario aziendale Fials al Civico. "A testimonianza di tutto questo - prosegue Di Salvo - basta leggere i verbali relativi alle varie sottoscrizioni. Lo stesso non si può dire di moltre altre sigle sindacali, le quali hanno sempre firmato la qualsiasi senza neanche capire il contenuto dei documenti di programmazione strategica e finanziaria. Adesso sarebbe corretto far coprire il buco a coloro che hanno messo in atto tutto questo, rispondendone con i propri beni personali, a iniziare da chi ha pure ricevuto il premio produttività erogato dall'assessorato stesso, con ben 15 mila euro annui, per aver 'centrato gli obiettivi'. Spero che la magistratura contabile, anziché tirare solo le orecchie e poi lasciare che sia il personale e l'utenza a subire i danni, questa volta punisca i responsabili di questa vergogna".