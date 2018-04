"Le graduatorie sono valide": via libera all'assunzione di tre neurologi al Civico

La graduatoria dalla quale furono selezionati e assunti tre dirigenti medici neurologi all'ospedale Civico di Palermo è valida. Lo ha stabilito il Tar di Palermo, respingendo il ricorso presentato da alcuni specialisti precari.

Un gruppo di neurologi precari in servizio al Civico presentarono ricorso contro la decisione dell'azienda di usare la graduatoria del concorso per dirigente medico neurologo approvata con delibera del 2008 per la copertura di tre posti. Secondo i ricorrenti, dal momento che la graduatoria era scaduta, l'amministrazione avrebbe dovuto chiarire le ragioni in base alle quali l'azienda aveva deciso di utilizzarla.

Da qui il ricorso al tribunale amministrativo. L'avvocato Girolamo Rubino, legale del Civico e del commissario Giovanni Migliore, ha sostenuto "che a fronte dell'esistenza di una graduatoria valida ed efficace, l'azienda era tenuta a provvedere all'utilizzazione della stessa. Avrebbe invece dovuto fornire una spiegazione solo nel caso in cui avesse indetto un concorso". Il Tar ha dato ragione alla difesa, confermando la legittimità dei provvedimenti adottati dal commissario dell'Arnas Civico che potrà pertanto procedere ad assumere i tre neurologi.