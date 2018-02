All'ospedale Civico assunta la compagna del manager, furia 5 Stelle: "Scelta scandalosa"

“Rete ospedaliera sospesa, piano socio sanitario sospeso, stabilizzazioni del personale medico appese ad un filo e lasciate al libero arbitrio dei manager, che spesso fanno il bello ed il cattivo tempo, raggiungendo persino punte di illegittimità, come nel caso della scandalosa assunzione al Civico della compagna del commissario in scadenza di mandato, Migliore”. Lo dicono i deputati M5S della commissione Sanità all’Ars, Francesco Cappello, Salvatore Siragusa, Antonio De Luca e Giorgio Pasqua, che denunciano lo stato di abbandono di una sanità “nel caos e senza governo, dove la discrezionalità dei più forti o più furbi fa il bello ed il cattivo tempo”.

“Inevitabile a questo punto – dice Francesco Cappello - non solo la presentazione di un esposto alla Procura della Repubblica per questa scandalosa assunzione, ma urge che l’assessore alla Sanità riferisca in commissione ed in aula sullo stato in cui si trova il processo di stabilizzazione del personale precario e sui 18 bandi di ricognizione, tutti diversi rispetto alla circolare emessa dall’assessore stesso in merito alle tante agognate stabilizzazioni che il personale precario attende da ormai da diversi lustri. Va da sé che Migliore farebbe davvero bene a revocare la delibera di assunzione della propria compagna per togliere, subito dopo, definitivamente il disturbo. Ancora una volta ci avevamo visto lungo, votando in commissione, nella scorsa legislatura, contro la sua conferma come commissario, ma ovviamente restammo inascoltati”.