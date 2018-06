Accoltellato all'addome guida fino all'ospedale, 36enne in gravi condizioni

E' arrivato in ospedale da solo, in auto, nonostante una profonda ferita all'addome. Si è affidato alle cure dei medici, ma non ha detto nulla su come si sia procurato un taglio tanto profondo. R.A., palermitano di 36 anni e residente nella zona di Villagrazia-Falsomiele, è adesso ricoverato al Buccheri La Ferla ed è in pericolo di vita.

Secondo quanto reso noto dai carabinieri, che indagano sull'episodio, è giunto al nosocomio di via Messina Marine intorno alle 17,20. Si è presentato ai sanitari del pronto soccorso da solo, senza riuscire a dare alcun particolare sull’accaduto. L'uomo è stato ricoverato con codice rosso per essere sottoposto a un delicato intervento chirurgico, ancora in corso poiché versa in pericolo di vita. I medici hanno accertato la presenza di tagli anche al collo e alle braccia.

Sono stati gli stessi soccorritori a informare il 112. Immediato l'intervento delle pattuglie del nucleo radiomobile e degli investigatori della Compagnia Piazza Verdi che stanno svolgendo gli accertamenti del caso. "L'uomo - spiegano i militari - ha alle spalle un curriculum di tutto rispetto. E' giunto a bordo di una utilitaria, una Fiat Panda grigia, pertanto sul posto è stato richiesto l’intervento di personale della sezione Investigazioni Scientifiche, per effettuare gli accertamenti tecnici sul mezzo".