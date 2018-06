In ospedale con ferite al collo: “Ho avuto un incidente”, il racconto non convince e la polizia indaga

Si è presentato al pronto soccorso con diverse ferite nella zona del collo, riferendo di essersi fatto male a causa di un incidente. Il suo racconto non ha convinto i medici che hanno chiamato la polizia. Un ragazzo di 19 anni è arrivato al Buccheri La Ferla dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico per suturare alcuni tagli considerati sospetti. Poi è stato messo sotto sedazione e ricoverato, in attesa di parlare con gli agenti che piantonano la sua stanza.

Toccherà quindi agli investigatori del commissariato Oreto, sulla scorta delle informazioni che fornirà il giovane appena si sarà risvegliato, chiarire come si sia provocato quelle ferite e se si sia trattato di un incidente.

Solo ieri un uomo di 36 anni era arrivato al pronto soccorso dello stesso ospedale con una profonda ferita all'addome. L'uomo, che non ha fornito informazioni sulla causa della lesione, è stato sottoposto a un delicato intervento. Sull'episodio indagano i carabinieri.