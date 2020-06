Nuove regole all'ospedale Buccheri La Ferla: le visite si prenotano al telefono e online

Prenotazioni telefoniche e non più di presenza all'ospedale Buccheri La Ferla. Per semplificare la procedura, rispondere alle esigenze dei pazienti ed evitare il rischio di assembramenti, le direzioni dell'ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli hanno organizzato un nuovo servizio di prenotazioni telefoniche aumentando il personale dedicato.

"Non sarà possibile prenotare di persona - si legge in una nota del nosocomio -. I pazienti per prenotare visite o esami sia in convenzione con il sistema sanitario nazionale sia a pagamento devono telefonare al numero: 091 479850, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13 e dalle 13,30 alle 15,30. Dalla prenotazione sono stati esclusi comunque i prelievi ematici, contingentati per consentire il distanziamento sociale".

Dal 15 giugno per le visite a pagamento (intramoenia) sarà possibile effettuare con carta di credito il pagamento delle prestazioni dal sito dell'ospedale. Dalla stessa data sarà nuovamente attivo il sistema di prenotazioni via web sul sito: www.ospedalebuccherilaferla.it

"Un sistema semplice, rapido e trasparente - sottolineano dall'ospedale - che permette a chiunque di verificare la disponibilità delle prestazioni specialistiche e prenotare la prestazione di interesse. Il sistema prevede che il paziente effettui prima la registrazione al Cup web, gli verranno inviati per posta elettronica username e password. A questo punto, sarà possibile effettuare la prenotazione. Non possono essere prenotate on line prestazioni che richiedono preparazioni complesse".

