L'Ospedale dei Bambini cambia volto: in mostra i Paladini di Saitta

L'ingresso e gli spazi destinati all'accoglienza e all'allattamento dell'Ospedale dei bambini cambiano volto. In mostra, fino al 30 novembre, le opere dell’artista Ida Saitta, curata da Giuseppe Ussani d’Escobar. "I dipinti di Ida Saitta dedicati ai Paladini - afferma il curatore Giuseppe Ussani d’Escobar - si andranno a inserire nel cuore di una struttura sanitaria dove la mente dell’uomo è più disponibile a sognare e dove si nutre di speranze. I Paladini di Ida Saitta comunicheranno ai bambini e ai loro familiari lo spirito di avventura e di entusiasmo dell’immaginazione. I Paladini appartengono alla dimensione della favola con le sue capacità rigeneranti proprie del mito e degli archetipi. I Paladini della Saitta rappresentano un salto nella dimensione onirica e il sognare rende l’uomo libero".

L'esposizione rientra nel progetto “La rinascita dei paladini”, realizzato con il sostegno della Fondazione Terzo Pilastro-Internazionale, coordinato dall'Associazione Mediterraneum - e in particolare dall'architetto Stefania Giacchino e dall'ingegnere Roberta Navarra - e presentato questa mattina al Di Cristina. Le aree, oggetto del riallestimento artistico, sono distribuite tra il piano terra e il terzo livello: saranno arredate dalle opere dai lavori dell'artista siciliana in un itinerario espositivo che diviene una sorta di racconto, dove l’amore e il bene trionfano sempre sul male, e dove la linearità del tratto della Saitta si fonde con lo sfarzo e la ricchezza di forme, materiali e colori del teatro delle marionette della tradizione siciliana.

"Nella poetica di Ida Saitta - dichiara il presidente della Fondazione Terzo Pilastro - è tangibile il forte legame dell’artista con la storia della Sicilia e del Mediterraneo. I Paladini e i Pupi sono espressione di quello spirito epico, eroico e cavallerescoche, dalla Chanson de geste medievale ai grandi poemi del Boiardo e dell’Ariosto, ha improntato un’intera tradizione letteraria, musicale, figurativa, e in particolare teatral-popolare. Le opere caratterizzate dai tipici colori del 'carretto Siciliano', senza perdere l’originalità del segno che da sempre rende riconoscibile la Saitta, raccontano con grande sapienza stilistica quello che, nell’immaginario collettivo siciliano tra Ottocento e Novecento, rappresentava per le classi popolari siciliane la griglia d’interpretazione della realtà, un modello di riferimento per le azioni e i comportamenti quotidiani: i Paladini armati. Ecco perché questo progetto, da me fortemente voluto in una struttura sanitaria di eccellenza di Palermo, dedicata ai bambini, rappresenta non soltanto una meraviglia per gli occhi ma anche un vero e proprio documento storico-antropologico della cultura tradizionale siciliana".

Alla presentazione erano presenti - tra gli altri - anche l’assessore alla Cultura Adham Darawsha e il direttore generale dell’Arnas Roberto Colletti. "Il progetto prevede - commenta il direttore generale dell'Arnas Roberto Colletti - l'allestimento degli spazi comuni dell'Ospedale dei bambini e in particolare della hall d'ingresso, oltre al miglioramento del servizio di accoglienza dei piccoli utenti e delle loro famiglie proprio al fine di soddisfare i bisogni e le aspettative dei cittadini in un momento di particolare coinvolgimento emotivo. La riorganizzazione degli spazi, oltre all'intervento dell'artista Ida Saitta e dei suoi Paladini, data la grande carica identitaria e la facilità di comprensione dei soggetti da parte di un pubblico di adulti e bambini, riuscirà a rendere l'ambiente ospedaliero maggiormente accogliente avvicinando il pubblico al nostro staff utilizzando come medium l'arte contemporanea".

Gallery