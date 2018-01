Premio Oscar, quattro nomination per il film del regista palermitano Luca Guadagnino

Chiamami col tuo nome del regista palermitano Luca Guadagnino ha avuto quattro nomination agli Oscar: migliore film, canzone originale (Sufjan Stevens - Mistery of love), migliore sceneggiatura non originale (adattata da James Ivory) e Timothée Chalamet migliore attore. Il film uscirà in sala in Italia da Warner il 25 gennaio.

Una pellicola che omaggia i maestri che Guadagnino ama (Renoir, Rohmer, Bertolucci) riuscendo però ad andare oltre la loro lezione, grazie a uno stile e a una ricerca totalmente personali. Girato nella campagna lombarda, il film, tratto dell'omonimo romanzo di André Aciman, racconta un'estate italiana in cui il giovane Elio, interpretato da Timothée Chamalet, vivrà le sue prime esperienze sentimentali dopo l'incontro con uno studente americano, Oliver (Armie Hammer). Completano il cast Michael Stuhlbarg, Amira Casar e Esther Garrel.

Le nomination per gli Oscar 2018 - che saranno assegnati il 4 marzo - sono state annunciate a Los Angeles. A correre nel maggior numero di categorie è "La forma dell'acqua" di Guillermo del Toro, già vincitore alla Mostra del cinema di Venezia, seguito da "Dunkirk" con 8 nomination.

Quarantasei anni Guadagnino è nato a Palermo nel 1971 da padre siciliano e da madre algerina: fino all'età di sei anni ha vissuto in Etiopia, per poi far ritorno con la famiglia a Palermo dove è cresciuto, diplomandosi al liceo Galilei. E' diventato noto al grande pubblico a metà anni Duemila con Melissa P., trasposizione del controverso best seller "100 colpi di spazzola prima di andare a dormire" di Melissa Panarello. Poi nel boom nel 2009 con Io sono l'amore, che ha diretto, scritto e prodotto: il film è stato un successo di critica e di pubblico (nel 2010 è stato candidato ai Golden Globes e ai BAFTA nella sezione Miglior film straniero e all'Oscar ai migliori costumi).

