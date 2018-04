Orlando e i cinesi: "Grazie per quello che fate a Palermo, voi date lavoro"

Il sindaco Leoluca Orlando è stato ospite dell'Associazione comunità cinese di Palermo, durante i lavori dell'ufficio consolare mobile, predisposto dall'ambasciata della Repubblica Popolare Cinese in Italia. "Esprimo apprezzamento – ha detto Orlando - per la sempre più forte e visibile integrazione della comunità palermitana cinese nella vita della città a cui dà un contributo imprenditoriale significativo, favorendo possibilità di occupazione anche per italiani e palermitani stranieri".

Poi ha aggiunto: "L'istituzione di un ufficio consolare mobile da parte dell'ambasciata della Repubblica Popolare Cinese a Palermo è conferma della rinnovata volontà di integrazione di una comunità che conta circa 3.000 presenze nella città di Palermo e 6.000 presenze nella più vasta area del Palermitano". Tra i presenti, anche la professoressa Giusy Tamburello, esperta del sindaco per i rapporti con la Repubblica Popolare Cinese.