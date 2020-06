Orlando incontra console del Marocco: "Grazie, rendete più ricca la nostra città"

Il sindaco Leoluca Orlando ha incontrato stamani, a Palazzo delle Aquile, la signora console generale del Regno del Marocco, Fatima Baroudi. All’incontro era presente anche l’assessore Paolo Petralia Camassa.

“Ringrazio la comunità marocchina e la signora console Generale del Marocco - ha dichiarato il sindaco - per avere, a sua volta, ringraziato l’amministrazione comunale per quello che ha fatto, fa e continuerà a fare a sostegno dei palermitani, anche dei palermitani marocchini che sono una risorsa di economia, di sviluppo e di cultura, che rende più ricca la nostra città”. La signora console ha portato in dono due immagini di splendidi edifici di Marrakech, realizzate da una fotografa palermitana.