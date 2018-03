Orlando incontra il direttore del Gonzaga: "Ok la presenza dei gesuiti a Palermo"

Il sindaco Leoluca Orlando ha incontrato ieri pomeriggio, nella sede di rappresentanza di Villa Niscemi, padre Vitangelo Carlo Maria Denora, nuovo direttore generale dell’Istituto Gonzaga di Palermo.

Nel formulare un saluto di benvenuto e gli auguri di buon lavoro al nuovo direttore generale, il sindaco Orlando ha espresso "apprezzamento per la storica presenza a Palermo dei Gesuiti e per l'iniziativa delle borse di studio che l'Istituto Gonzaga ha recentemente bandito per il Liceo internazionale e il Liceo classico quadriennale, aperte sia a minori italiani che stranieri non accompagnati, conferma ulteriore - ha concluso il sindaco - della partecipazione dell'Istituto Gonzaga alle politiche di accoglienza della Città di Palermo".