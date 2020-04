VIDEO | Protesta ristoratori, Orlando "boicotta" Barbara D'Urso e non si fa trovare per la consegna delle chiavi

Il primo cittadino - assente per impegni istituzionali - sarebbe dovuto intervenire in diretta a Pomeriggio Cinque per incontrare la delegazione di titolari di ristoranti e pub che dovevano consegnargli simbolicamente la grande chiave dei loro locali. Il gruppo si è così recato a Palazzo delle Aquile ma i custodi non hanno aperto. La chiave è stata appesa al portone. In videoconferenza il sindaco aveva comunque espresso loro solidarietà