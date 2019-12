Orlando al porto per accogliere l'equipaggio della Alan Kurdi: "Benvenuti a Palermo"

Il sindaco Leoluca Orlando oggi pomeriggio si è recato al porto dove ha incontrato il comandante e l'equipaggio della nave Alan Kurdi, della Ong tedesca SeaEye, attraccata a Palermo per uno scalo tecnico dopo che nei giorni scorsi era attraccata a Messina, su indicazione del Viminale, per lo sbarco di 60 migranti salvati nel Mediterraneo.

"Orlando - si legge in una nota del Comune - ha dato il benvenuto all'intero equipaggio, esprimendo apprezzamento per l'azione umanitaria svolta in questi mesi ed invitando il comandante a Palazzo della Aquile per una visita ufficiale nei prossimi giorni".