Artista inglese di Manifesta trovato accanto al suo letto in una pozza di sangue

Trovato in un pozza di sangue vicino al suo letto. Si trova ricoverato in gravi condizioni in ospedale l'artista inglese che espone a Manifesta, Orlando Campbell, soccorso intorno alle 5 del mattino nella sua stanza al primo piano di palazzo Speciale Raffadali di via Giuseppe Mario Puglia 2, alle spalle di piazza Bologni. Mistero su ciò che potrebbe essere successo. Sull'episodio indaga la polizia, ma dalla Questura al momento non si sbilanciano: si ipotizza un'aggressione, ma non si esclude possa trattarsi di un incidente.

A trovare l'artista trentenne in un lago di sangue - secondo il racconto fornito alla polizia - è stata un ragazza straniera che dormiva in un letto accanto al suo. Non è invece ancora chiaro dove si trovasse l'altra donna ospite di Campbell. Le due sono state portate entrambe in Questura per essere interrogate dagli agenti della Mobile.

