Leoluca il padrino: "nonno" Orlando battezza un bambino filippino

Chiesa di San Francesco di Paola. In prima fila il sindaco Leoluca Orlando veste i panni di un inedito padrino durante il battesimo di Tristan, un bambino di origini filippine, nato a Palermo. Il primo cittadino ha partecipato alla cerimonia, salendo sul fonte battesimale, rinunciando alle celebrazioni di San Benedetto il Moro. “Il primo cittadino è padrino di uno splendido bambino - dice dal pulpito Don Saverio, parroco della chiesa -. La sua presenza non solo ci onora ma ci fa piacere. Questo bambino sarà sotto la sua custodia nel cammino della fede”.

Accompagnato dai genitori e dal padrino, Tristan ha ricevuto il primo dei sette sacramenti in una chiesa gremita. Primo tra i dieci bambini pronti a ricevere il battesimo, dopo essere stato immerso nell’acqua benedetta, il parroco ha presentato il bambino alla chiesa sorreggendolo lungo la navata.

Un rito suggestivo, che è toccato a tutti i bambini, accompagnato nello sguardo da quello che i genitori hanno definito un “nonno”. Il sindaco è stato molto vicino alla famiglia per via della prematura scomparsa di un altro figlio della coppia. Poi la nascita di Tristan e la scelta di avere Orlando al proprio fianco come padrino del loro bambino.