L'Università presenta l'offerta formativa: al via la settimana dell’orientamento 

Lunedì 11 febbraio, a partire dalle 10.30, nell’aula 7 dell’Edificio 19 del Campus universitario di viale delle Scienze prenderà il via la Welcome Week, la settimana di orientamento organizzata dal Centro orientamento e tutorato (Cot) di UniPa rivolta agli studenti, alle loro famiglie e agli insegnanti delle ultime classi delle scuole secondarie di II grado per presentare l’offerta formativa e i numerosi servizi messi a disposizione dall’Ateneo di Palermo per favorire la scelta del percorso universitario.

La settimana inizierà con un incontro in cui interverranno il rettore dell’Università degli Studi di Palermo, Fabrizio Micari, l’assessore all’Istruzione e formazione professionale della Regione Siciliana, Roberto Lagalla, l’assessore alla Scuola del Comune, Giovanna Marano, i dirigenti dell’Ufficio regionale scolastico per la Sicilia, Giorgio Cavadi e Marco Anello, il prorettore vicario, Fabio Mazzola, il prorettore alla didattica, Laura Auteri, il direttore generale, Antonio Romeo, il delegato del rettore al coordinamento del Centro orientamento e tutorato (Cot) Rosa Di Lorenzo, il consulente per le azioni finalizzate all’orientamento e tutorato, Alida Lo Coco.

Le numerose attività in programma, per le quali si sono prenotati circa 20 mila studenti, si svolgeranno da lunedì 11 a venerdì 15 febbraio dalle 9 alle 14 nell’Edificio 19.

Nel corso dell’edizione 2019 della Welcome Week si terranno conferenze di presentazione dei corsi di laurea dell’Offerta Formativa dell’Anno Accademico 2019/2020, simulazioni e workshop relativi ai test di accesso, incontri con i consulenti di orientamento e colloqui con docenti universitari e i tutor accademici, stand informativi e altre iniziative.