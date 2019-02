Un "ponte" dalla laurea al mondo del lavoro: l'Ordine dei medici apre uno sportello per i giovani

Il consiglio direttivo dell’Ordine dei medici di Palermo ha istituito uno "Sportello" dedicato a tutti i giovani medici in formazione specifica, di medicina generale o specialisti, neolaureati e specializzandi. Sarà uno spazio declinato a iniziative di orientamento e aggiornamento alla professione a cui ci si potrà rivolgere per risolvere dubbi o rivolgere domande.

Il servizio "Sportello Giovani Omceo Pa" offrirà consulenza e informazioni su più fronti, dall’aggiornamento professionale, agli adempimenti fiscali e previdenziali.

Il consigliere dell'Ordine Luigi Tramonte sottolinea che "l'iniziativa nasce per rispondere alle tante difficoltà dei colleghi che si affacciano per la prima volta al mondo del lavoro, nell'immediato periodo post laurea e neoabilitazione. L'obiettivo è creare un punto di ascolto e di confronto per scambiare informazioni e proposte attraverso una piattaforma in grado di promuovere percorsi di orientamento alla professione e di sensibilizzazione sui temi previdenziali attraverso l'organizzazione di eventi, realizzare una piattaforma in grado di promuovere percorsi di orientamento alla professione e di sensibilizzazione sui temi previdenziali attraverso l'organizzazione di eventi, che faccia anche da 'ponte' con l'istituzione ordinistica per offrire un miglior servizio al cittadino. Per agevolare la comunicazione è già presente su Facebook la pagina 'Sportello Giovani Medici Omceo Palermo', perciò, invito tutti i colleghi interessati a visitarla per restare aggiornati sulle attività promosse".

Oltre a Luigi Tramonte, referenti dello sportello sono i medici Daniela D’Angelo e Silvia Radosti. Per informazioni sul servizio, domande o richieste, è sufficiente inviare una mail all'indirizzo sportellogiovaniomceopa@ordinemedicipa.it.