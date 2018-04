Dall'ingegnere gestionale al laureato in lingue moderne: ecco i nuovi diaconi

Uno è ingegnere gestionale, un altro laureato in Lingue moderne per il web, un altro ancora si sta specializzando in Teologia e Scienze patristiche a Roma e il quarto insegnante alla Scuola teologica di base. Sono i quattro seminaristi che al termine del percorso di formazione umana e spirituale, sabato 7 aprile 2018, nella Cattedrale di Palermo, alle ore 18, saranno ordinati diaconi per l’imposizione delle mani la preghiera consacratoria dell'Arcivescovo Corrado Lorefice. Questi gli eletti che saranno ordinati:

Salvatore Cracolici, 27 anni, della parrocchia di San Giovanni Battista a Tommaso Natale. Ha conseguito la maturità classica e il titolo di Baccelliere in Sacra Teologia ed è licenziando in Teologia e Scienze patristiche a Roma. “La mia vocazione nasce sin da bambino – dice – quando frequentavo la Parrocchia e servivo la Messa come ministrante. Adesso giunge il grande momento e rendo lode al Signore che mi ha chiamato”.

Giuseppe Salvato Collura, 32 anni, della parrocchia Santissima Trinità di Castronovo di Sicilia. Diplomato al liceo socio-psicopedagogico, Baccelliere in Sacra Teologia, licenziando in Teologia biblica alla facoltà teologica di Sicilia e insegnante presso la Scuola teologica di base. “La mia vocazione - ha spiegato - nasce tra la parrocchia, il Rinnovamento nello Spirito Santo ed il convento dei Frati cappuccini che frequentavo da ragazzo”.

Gianpiero Cusenza, 43 anni, della parrocchia Santi Pietro e Paolo a Palermo. Laureato in Ingegneria gestionale, Baccelliere in Sacra Teologia e licenziando in Ecclesiologia alla facoltà teologica di Sicilia. “Dopo un’attività lavorativa avviata come ingegnere, libero professionista, consulente in tematiche ambientali – afferma – ho scoperto la vocazione a seguito di un viaggio a San Giovanni Rotondo e, dietro un attento discernimento fatto con i padri Gesuiti che mi hanno fatto comprendere la mia vera chiamata al sacerdozio”.

Francesco Spinoso, 34 anni, della parrocchia San Luigi Gonzaga a Palermo. ha conseguito la Laureato triennale in “Lingue moderne per il web” e la laurea magistrale in Tecnologie e didattica delle lingue, è anche Baccelliere in Sacra Teologia e insegnante presso la Scuola di formazione per catechisti. “Dopo avere vissuto una conversione da adulto e collaborato intensamente in parrocchia, specialmente col canto e il servizio liturgico e l’animazione della preghiera comunitaria - rivela - ho deciso di intraprendere il cammino di discernimento insieme al parroco don Filippo Sarullo che mi ha fatto comprendere cosa voleva il Signore da me”.