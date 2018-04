"Prostituzione a Palermo, bisogna creare area fuori dal nucleo urbano"

“Se da un lato potrebbe essere una soluzione tampone per contrastare il dilagare nei centri abitati urbani della prostituzione, dall’altro non è la soluzione radicale per la nostra Palermo, servirà soltanto a far cambiare look alle prostitute e ad intimidire i clienti dal 16 aprile al 31 agosto, giusto il tempo della durata dell’ordinanza comunale”. Così Filippo Virzì, portavoce dell’Ugl di Palermo, in merito all’ordinanza di Leoluca Orlando per il contrasto del fenomeno della prostituzione e a sostegno delle vittime di violenza o di grave sfruttamento emanata, su proposta del comandante della polizia municipale.

“Ritengo – conclude Virzì – che la soluzione definitiva possa passare solo attraverso la creazione di aree dedicate fuori dal nucleo urbano, in attesa che qualcuno ancora più in alto capisca che la prostituzione, può solo essere governata e non debellata, con la creazione di apposite strutture controllate dallo Stato, così come avviene in tanti altri paesi d’Europa, controllandone e garantendone i diritti provenienti da un lavoro scelto con consapevolezza, la sicurezza sanitaria e il gettito fiscale”.