Sospetto ordigno bellico vicino al mare, chiusa una pista in aeroporto

Sospetto ordigno bellico vicino all'aeroporto. Il ritrovamento di quella che semberebbe una vecchia bomba della seconda guerra mondiale ha fatto scattare le procedure di sicurezza e costretto la Gesap a chiudere temporaneamente la taxiway D e la pista trasversale 02/20 del Falcone-Borsellino. Con possibili disagi e ritardi per i viaggiatori dello scalo palermitano. Intorno alle 14 la torre di controllo ha diffuso una Notam (Notice to airmen) per comunicare la circostanza per la quale sono ancora in corso accertamenti. Alle 16.15 è arrivata una seconda Notam relativa alla riapertura della pista 02/20: tutto sembra essere tornato alla normalità.

Aggiornamento delle 16.15 // riapertura pista