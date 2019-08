Sub trova ordigni bellici in fondo al mare, interviene la guardia costiera

Ordigni bellici recuperati in fondo al mare di Altavilla Milicia e fatti brillare a una distanza di un miglio nautico dalla costa. Si sono concluse questa mattina le operazioni di bonifica eseguite dai palombari della marina in servizio al nucleo Sdai di Augusta e dai militari della guardia costiera di Porticello in un tratto di costa che ricade in località Torre Colonna.

Dopo l’avvistamento da parte di un sub di alcune bombe che erano adagiate su un fondale di circa 3 metri l’area è stata circoscritta dalla capitaneria di porto per consentire l’attivazione delle procedure di rito, interessando la Prefettura per l’intervento degli specialisti della Marina. Durante la ricognizione sono stati rinvenuti altri quindici proiettili di medio calibro risalenti al periodo bellico.

Una volta messi in sicurezza gli ordigni, il personale della marina militare e della guardia costiera di Porticello ha provveduto a trasportarli al largo e ad applicare una carica esplosiva minima per farli brillare. Il tutto dopo l’emanazione di un’apposita ordinanza per tenere a debita distanza sub, imbarcazioni e bagnanti ed evitare ulteriori problemi.

Con l’occasione la guardia costiera ha voluto "ricordare a tutti gli utenti di segnalare tempestivamente il ritrovamento di ordigni bellici in mare mantenendosi a distanza di sicurezza ed evitando di toccarli, annotando se possibile la posizione Gps, fotografandoli qualora si abbia al seguito un dispositivo subacqueo e utilizzando un gavitello per indicare lo specchio d’acqua".

Gallery